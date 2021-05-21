Куман: "Если руководство "Барселоны" думает, что нужен новый тренер, нужно говорить об этом публично"
Фото твиттер Transfer News Live
Наставник "Барселоны" Рональд Куман недоволен активным обсуждением своего возможного увольнения.
"В конце сезона я не чувствовал доверия со стороны клуба. Мы не обсуждали моё будущее, хотя я понимаю, что последние результаты вызывают сомнения. Для побед нужны изменения. Если руководство думает, что нужен новый тренер или другие футболисты, это нормально, но об этом нужно говорить публично. Нужно проявлять больше уважения к своему тренеру и игрокам. Мы не заслуживаем такого отношения. Многие вещи нужно делать по-другому", - цитирует Кумана Marca.
Контракт 58-летнего голландца с "блауграной" рассчитан до июня 2022 года. В своём дебютном сезоне тренер "Барсы" выиграл Кубок Испании.
Ранее сообщалось, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта может вернуть Франка Райкарда.
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