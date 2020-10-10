Куман: "Эта пауза дает нам возможность лучше подготовиться к матчам с "Хетафе", "Ференцварошем" и "Реалом"

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Куман: "Эта пауза дает нам возможность лучше подготовиться к матчам с "Хетафе", "Ференцварошем" и "Реалом"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман рассказал о подготовке к грядущим матчам.

"Отключиться от существующего давления достаточно просто, так как в эти выходные у нас нет матчей. Эта пауза дает нам возможность лучше подготовиться к матчам с "Хетафе", "Ференцварошем" и "Реалом". До следующей паузы на матчи сборных (9 ноября - прим. Soccernews.ru) пройдет много игр. И сейчас самое время начать планировать подготовку к этим матчам и тренировочный процесс.

Наша цель - побеждать в каждом матче. Это сложно. Надеюсь, что игроки вернутся из сборных без травм. Мы постараемся победить "Хетафе", а потом подготовиться к трудному поединку", - приводит слова Кумана As.

Отметим, что матч против "Хетафе" состоится 17 октября, "Ференцвароша" - 20 октября, "Реала" - 25 октября.

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