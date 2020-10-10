Куман: "Эта пауза дает нам возможность лучше подготовиться к матчам с "Хетафе", "Ференцварошем" и "Реалом"
Наставник "Барселоны" Рональд Куман рассказал о подготовке к грядущим матчам.
"Отключиться от существующего давления достаточно просто, так как в эти выходные у нас нет матчей. Эта пауза дает нам возможность лучше подготовиться к матчам с "Хетафе", "Ференцварошем" и "Реалом". До следующей паузы на матчи сборных (9 ноября - прим. Soccernews.ru) пройдет много игр. И сейчас самое время начать планировать подготовку к этим матчам и тренировочный процесс.
Наша цель - побеждать в каждом матче. Это сложно. Надеюсь, что игроки вернутся из сборных без травм. Мы постараемся победить "Хетафе", а потом подготовиться к трудному поединку", - приводит слова Кумана As.
Отметим, что матч против "Хетафе" состоится 17 октября, "Ференцвароша" - 20 октября, "Реала" - 25 октября.
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|Команда
|М
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|1
|Реал Мадрид
|20
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14