Куман - главный претендент на пост тренера "Вест Бромвича"

"Вест Бромвич" пытается найти замену уволенному Тони Пьюлису.

Как сообщает Goal.com, главным кандидатом на пост тренера "дроздов" является Рональду Куман. Также рассматриваются Славен Билич, Майкл О’Нил и Сэм Эллардайс.

Напомним, что последним местом работы Кумана был "Эвертон".

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