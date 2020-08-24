Куман хочет избавиться от еще трех игроков "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман продолжает заниматься реорганизацией состава каталонского клуба, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, голландский специалист не рассчитывает на защитника Самуэля Умтити, а также полузащитников Артуро Видаля и Ивана Ракитича. Все они могут покинуть команду в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Куман хочет избавиться от защитника Жорди Альбы, полузащитника Серхио Бускетса и нападающего Луиса Суареса.

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