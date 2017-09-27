Куман хочет подписать форварда "Атлетико"

Главный тренер английского "Эвертона" Рональд Куман хочет подписать форварда мадридского "Атлетико" Кевина Гамейро.

Как информирует The Sun, наставник "ирисок" рассчитывает заполучить 30-летнего нападающего в ряды своей команды уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Гамейро сыграл 2 матча за "Атлетико", но результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Атлетико" расторг контракт со своим защитником. | soccernews.ru