Куман хочет подписать форварда "Атлетико"
Главный тренер английского "Эвертона" Рональд Куман хочет подписать форварда мадридского "Атлетико" Кевина Гамейро.
Как информирует The Sun, наставник "ирисок" рассчитывает заполучить 30-летнего нападающего в ряды своей команды уже в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Гамейро сыграл 2 матча за "Атлетико", но результативными действиями в них он не отметился.
Напомним, "Атлетико" расторг контракт со своим защитником. | soccernews.ru
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|Челси
|6
|13
|4
|Тоттенхэм
|6
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|5
|Ливерпуль
|6
|11
|6
|Уотфорд
|6
|11
|7
|Хаддерсфилд Таун
|6
|9
|8
|Бернли
|6
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|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Саутгемптон
|6
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
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|Брайтон & Хоув Альбион
|6
|7
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|Эвертон
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|15
|Суонси Сити
|6
|5
|16
|Сток Сити
|6
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|17
|Лестер Сити
|6
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|4
|19
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