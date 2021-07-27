Куман хочет видеть в "Барселоне" защитника "Баварии"

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Куман хочет видеть в "Барселоне" защитника "Баварии"

Фото: инстаграм Люки Эрнандеса/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман хочет, чтобы клуб купил французского защитника мюнхенской "Баварии" Люку Эрнандеса, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, Кумана привлекает тот факт, что Эрнандес может действовать на левом фланге в обороне, а также сыграть на позиции центрального защитника. Впрочем, руководство "Барселоны" считает трансфер Эрнандеса нереальным.

В 2019 году Эрнандес перешел в "Баварию" из "Атлетико" за 80 миллионов евро и стал самым дорогим игроком в истории мюнхенского клуба.

В прошлом сезоне 25-летний Эрнандес провел за "Баварию" 37 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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