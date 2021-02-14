Куман: "Игра с ПСЖ состоится в удачный момент"

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Куман: "Игра с ПСЖ состоится в удачный момент"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман дал комментарии после матча против "Алавеса" (5:1).

"Я доволен самоотдачей команды. В первой половине встречи мы играли не слишком хорошо, однако контролировали игру. А дальнейшая реакция меня радует.

Мы смогли провести ротацию для некоторых футболистов. Тринкау отлично сыграл на фланге, однако и соперник хорошо перекрывал свободные зоны. Рики Пуч прибавляет во многих аспектах. Он всегда был уверен в себе и выкладывался. Сегодня он провел отличный матч.

Что касается Мориба, то я проведу с ним беседу. Нужно объяснить ему, что передачи нельзя давать поперек поля. Он молод, это послужит ему уроком.

Команда набрала отличную форму и уверена в себе. Игра с ПСЖ состоится в удачный момент. Это противостояние достаточно равных соперников", - приводит слова Кумана Marca.

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