Куман исключил возможный уход в "Барселону"

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Куман исключил возможный уход в "Барселону"

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман исключил свой уход в "Барселону".

"Я не уйду из сборной. До Евро-2020 всего год, поэтому сейчас не время уходить", - заявил Куман.

Ранее сообщалось, что Куман может сменить Эрнесто Вальверде на посту тренера "Барселоны". Однако пока все идет к тому, что Вальверде продолжит работать в каталонском клубе и в следующем сезоне.

Куман возглавляет сборную Нидерландов с февраля 2018 года. В отборочном раунде к Евро подопечные Кумана играют в одной группе с Северной Ирландией, Германией, Эстонией и Беларусью.

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