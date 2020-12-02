Куман избежит наказания за критику судейства после матча с "Реалом"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не будет наказан за критику судейства после матча 7-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом" (1:3), сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, руководство испанской Примеры приняло решение не наказывать голландского специалиста, хотя Комитет по проведению соревнований открыл дело против него.

Напомним, что Куман подверг критике работу VAR из-за спорного пенальти в ворота "Барселоны" после контакта Серхио Рамоса с Клеманом Лангле.

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