Куман изменил раздевалку "Барселоны". Появилась новая схема расположения шкафчиков игроков
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман принял решение о переоборудовании раздевалки каталонского клуба, сообщает AS.
По сведениям издания, наставник изменил расположение шкафчиков футболистов. По мнению голландца, данные изменения должны привести к созданию профессиональной атмосферы и поспособствуют положительному настрою игроков.
В центре находятся шкафчики вратаря Марка-Андре тер Штегена и нападающего Лионеля Месси. Рядом с лидерами команды расположились нападающие Антуан Гризманн и Франсишку Тринкау.
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