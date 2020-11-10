Куман изменил раздевалку "Барселоны". Появилась новая схема расположения шкафчиков игроков

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман принял решение о переоборудовании раздевалки каталонского клуба, сообщает AS.

По сведениям издания, наставник изменил расположение шкафчиков футболистов. По мнению голландца, данные изменения должны привести к созданию профессиональной атмосферы и поспособствуют положительному настрою игроков.

В центре находятся шкафчики вратаря Марка-Андре тер Штегена и нападающего Лионеля Месси. Рядом с лидерами команды расположились нападающие Антуан Гризманн и Франсишку Тринкау.

Не пропустите: Агент: "ПСЖ и "Барселона" понимают, за какие деньги можно забрать Головина". | http://soccernews.ru