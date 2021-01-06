Куман: "Луис Суарес? У нас есть свои нападающие"

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Куман: "Луис Суарес? У нас есть свои нападающие"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о форварде Антуане Гризманне и Луисе Суаресе, который перебрался в "Атлетико".

"Я доволен Гризманном, однако мне нужно выбирать футболистов, которые могут сыграть при схеме с тремя полузащитниками. У Усмана Дембеле наблюдается прогресс с физической точки зрения.

Луис Суарес? Мне не нравятся вопросы о нем. Я очень его уважаю, однако у нас есть свои нападающие", - приводит слова Кумана Marca.

Напомним, что Суарес покинул "Барсу" минувшим летом на правах свободного агента.

В этом сезоне 33-летний Суарес провел 16 матчей и забил 9 голов и отдал два ассиста. На счету 29-летнего Гризманна 5 голов и два ассиста в 20 играх.

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