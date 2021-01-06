Куман: "Луис Суарес? У нас есть свои нападающие"
Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о форварде Антуане Гризманне и Луисе Суаресе, который перебрался в "Атлетико".
"Я доволен Гризманном, однако мне нужно выбирать футболистов, которые могут сыграть при схеме с тремя полузащитниками. У Усмана Дембеле наблюдается прогресс с физической точки зрения.
Луис Суарес? Мне не нравятся вопросы о нем. Я очень его уважаю, однако у нас есть свои нападающие", - приводит слова Кумана Marca.
Напомним, что Суарес покинул "Барсу" минувшим летом на правах свободного агента.
В этом сезоне 33-летний Суарес провел 16 матчей и забил 9 голов и отдал два ассиста. На счету 29-летнего Гризманна 5 голов и два ассиста в 20 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14