Куман: "Манчестер Сити" доминировал в матче и хорошо использовал контратаки"

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Куман: "Манчестер Сити" доминировал в матче и хорошо использовал контратаки"

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман высказался после матча второго тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Сити".

"Нам не удалось создать слишком много явных голевых моментов. Соперник доминировал в матче и хорошо использовал контратаки. Но и у нас было несколько отличных шансов забить. Игрой Руни я абсолютно не удивлён. Знаю, как он хотел попасть в "Эвертон". Мы рады, что он вернулся" - приводит слова Кумана BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Сити" - "Эвертон". | http://soccernews.ru

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