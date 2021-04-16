Куман: "Месси покажет максимум, чтобы выиграть кубок"
Фото: beIN SPORTS
Наставник "Барселоны" Рональд Куман затронул тему готовности Лионеля Месси к финалу Кубка Испании против "Атлетика".
"Я не рассматриваю его в отдельности, так как Лео - замечательный профессионал, он показывает максимальную готовность на всех тренировках. Он знает, как идеально подготовиться к важным играм. Он покажет максимум, чтобы выиграть.
Нам не нужна дополнительная мотивация. Футболисты имеют опыт, они знают, что необходимо сделать. Команда теряла энергию в двух последних играх, когда действовала без мяча. Причиной могли стать игры сборных, однако это не оправдание на завтра. Чтобы выиграть, мы должны продемонстрировать свой лучший футбол", - приводит слова Кумана Marca.
Финал Кубка Испании состоится завтра, 17 апреля, в 22:30 (мск).
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|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
|14