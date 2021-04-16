Куман: "Месси покажет максимум, чтобы выиграть кубок"

1 Теги рональд куманлионель мессибарселонаатлетик бильбао

Куман: "Месси покажет максимум, чтобы выиграть кубок" Фото: beIN SPORTS

Наставник "Барселоны" Рональд Куман затронул тему готовности Лионеля Месси к финалу Кубка Испании против "Атлетика".

"Я не рассматриваю его в отдельности, так как Лео - замечательный профессионал, он показывает максимальную готовность на всех тренировках. Он знает, как идеально подготовиться к важным играм. Он покажет максимум, чтобы выиграть.

Нам не нужна дополнительная мотивация. Футболисты имеют опыт, они знают, что необходимо сделать. Команда теряла энергию в двух последних играх, когда действовала без мяча. Причиной могли стать игры сборных, однако это не оправдание на завтра. Чтобы выиграть, мы должны продемонстрировать свой лучший футбол", - приводит слова Кумана Marca.

Финал Кубка Испании состоится завтра, 17 апреля, в 22:30 (мск).

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