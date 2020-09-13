Куман: "Месси прекрасно знает, что ему надо набирать физическую форму"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман после победного товарищеского матча с "Химнастиком" (3:1) рассказал, что думает о капитане команды Лионеле Месси.

"Месси показал себя, как и всегда. Он отлично тренируется, занимался в выходной. Он понимает, что ему надо набирать физическую форму, как и всем остальным. Его качества говорят сами за себя", - цитирует Кумана Marca.

Напомним, этим летом аргентинец хотел покинуть каталонский клуб, однако руководство команды не отпустило игрока.

Напомним, что старт "Барсы" в Примере был отложен из-за участия клуба в плей-офф Лиги Чемпионов 2019/20.

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