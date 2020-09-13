Куман: "Месси прекрасно знает, что ему надо набирать физическую форму"
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман после победного товарищеского матча с "Химнастиком" (3:1) рассказал, что думает о капитане команды Лионеле Месси.
"Месси показал себя, как и всегда. Он отлично тренируется, занимался в выходной. Он понимает, что ему надо набирать физическую форму, как и всем остальным. Его качества говорят сами за себя", - цитирует Кумана Marca.
Напомним, этим летом аргентинец хотел покинуть каталонский клуб, однако руководство команды не отпустило игрока.
Напомним, что старт "Барсы" в Примере был отложен из-за участия клуба в плей-офф Лиги Чемпионов 2019/20.
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|Атлетико Мадрид
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|4
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
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|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
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|Эспаньол
|20
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