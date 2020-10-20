Куман: "Месси всегда пашет на благо команды и прессингует наравне со всеми"
Наставник "Барселоны" Рональд Куман дал оценку уровню игры капитана своей команды Лионеля Месси.
"Проработав с командой уже почти три недели, я убедился что все козыри Лионеля с самого начала видны невооружённым глазом. Нужно отметить и то, что Месси всегда пашет на благо команды и прессингует наравне со всеми.
Он просто лучший, С какой лёгкостью он действует на поле, а его удивительный футбольный интеллект... Он очень быстро видит оптимальные варианты развития игры и действует высококлассно", - приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.
В текущем сезоне 33-летний Месси сыграл за "Барсу" 4 матча и забил 1 гол с пенальти.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14