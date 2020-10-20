Куман: "Месси всегда пашет на благо команды и прессингует наравне со всеми"

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Куман: "Месси всегда пашет на благо команды и прессингует наравне со всеми"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман дал оценку уровню игры капитана своей команды Лионеля Месси.

"Проработав с командой уже почти три недели, я убедился что все козыри Лионеля с самого начала видны невооружённым глазом. Нужно отметить и то, что Месси всегда пашет на благо команды и прессингует наравне со всеми.

Он просто лучший, С какой лёгкостью он действует на поле, а его удивительный футбольный интеллект... Он очень быстро видит оптимальные варианты развития игры и действует высококлассно", - приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

В текущем сезоне 33-летний Месси сыграл за "Барсу" 4 матча и забил 1 гол с пенальти.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Лео:"Рональд ,ублажай меня дальше, может быть, я тебя оставлю"

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lesnovsky

Пусть гризманы прессингуют, потому как они больше ничего не умеют...

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