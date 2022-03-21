Куман может вернуться в сборную Нидерландов
В Нидерландах всерьёз рассматривают вариант с возвращением Рональда Кумана на пост главного тренера национальной сборной.
По информации NOS, голландский королевский футбольный союз уже ведёт переговоры с 59-летним специалистом.
Речь идёт о назначении после ЧМ-2022, когда истечёт контракт действующего наставника "оранжевых" Луи ван Гала.
Куман уже возглавлял сборную Нидерландов с 2018 по 2020 год, после чего ушёл в "Барселону, откуда его уволили в октябре.
Не пропустите: Куман вспомнил о своем увольнении из "Барселоны". | http://soccernews.ru
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