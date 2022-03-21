Куман может вернуться в сборную Нидерландов

Фото твиттер Рональда Кумана

В Нидерландах всерьёз рассматривают вариант с возвращением Рональда Кумана на пост главного тренера национальной сборной.

По информации NOS, голландский королевский футбольный союз уже ведёт переговоры с 59-летним специалистом.

Речь идёт о назначении после ЧМ-2022, когда истечёт контракт действующего наставника "оранжевых" Луи ван Гала.

Куман уже возглавлял сборную Нидерландов с 2018 по 2020 год, после чего ушёл в "Барселону, откуда его уволили в октябре.

Не пропустите: Куман вспомнил о своем увольнении из "Барселоны". | http://soccernews.ru