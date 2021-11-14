Куман может возглавить шотландский топ-клуб

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Куман может возглавить шотландский топ-клуб

Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен

Новым главным тренером "Глазго Рейнджерс" может стать Рональд Куман, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, руководство шотландского клуба рассматривает кандидатуру нидерландского специалиста. Куман в "Рейнджерс" может сменить Стивена Джеррарда, который возглавил "Астон Виллу".

Напомним, что некоторое время назад Куман был уволен с поста главного тренера "Барселоны" после серии провальных результатов.

Не пропустите: "Барселона" не может договориться с Куманом. | http://soccernews.ru
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