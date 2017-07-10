Куман: "Мы хотим действовать как можно производительнее, и Руни нужный нам форвард"

Наставник "Эвертона" Рональд Куман прокомментировал трансфер Уэйна Руни.

"Все знают способности Уэйна. Мы хотим действовать как можно производительнее, и он нужный нам форвард. Он может сыграть на разных позициях: десятку под нападающими, слева, девятку, семерку. Он будет играть на разных позициях. Нельзя перестроиться за один год. Мы хорошо провели первый сезон, теперь мы должны заполучить футболистов, которые готовы справляться с давлением.

Уэйн очень хотел вернуться. Он показал мне, что ему нравится давление, в следующем сезоне оно ждет нас, и он привык с ним справляться. В 31 год он все еще молод для футбола. Его уровень и амбиции - этого достаточно. Как Уэйн может повлиять на будущее Росса Баркли? Это уже вопрос для следующей пресс-конференции" - приводит слова Кумана ВВС.

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