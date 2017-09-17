Куман: "Мы сделали ошибку при счете 0:1, а потом все закончилось"

Наставник "Эвертона" Рональд Куман прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" (0:4).

"Иногда ты получаешь в свои ворота больше, чем заслуживаешь. Мы сделали ошибку при счете 0:1, а потом все закончилось. Но командные действия, которые я увидел сегодня, делают меня счастливым. В любом случае, более счастливым, чем в четверг в игре с "Атлантой" (0:3). Мы не реализовали свои моменты, а потом допустили ошибку, счет стал 0:2" - приводит слова Кумана ВВС.

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