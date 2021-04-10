Куман надеется на Месси в матче с "Реалом"

Фото твиттер "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался в преддверии игры 30-го тура Примеры против "Реала".

Напомним, что "Эль Класико" состоится сегодня в Мадриде, начало - в 22:00 по московскому времени.

"Мы добились хороших результатов в последнее время, благодаря чему обрели уверенность в своих силах. Матч с "Реалом очень важен. Обе команды борются за максимум - чемпионство. Надеюсь, Месси снова сыграет решающую роль. Нам нужны лучший Месси и лучшая "Барса". Надо сделать всё идеально", - приводит слова Кумана Marca.

В первом круге чемпионата "Барселона" дома проиграла "Реалу" со счётом 1:3.

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