Куман надеется на то, что Месси останется в "Барселоне"

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман рассказал, что хочет, чтобы Лионель Месси остался в каталонском клубе.

"Я надеюсь, что Лео останется здесь на долгие годы. Он еще раз показал, что уникален: 30 голов и игра, которую он дал команде. Для меня, как человека и профессионала, это десять баллов.

Если его нет, надо тренировать других игроков и стремиться к эффективности, потому что нам не хватит 30 голов. С Месси у "Барселоны" гораздо лучшее будущее, чем без него", – заявил Куман.

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