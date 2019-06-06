Куман наладил атмосферу в раздевалке и заставил забыть о неудачах. Теперь Нидерланды претендуют на победу в Лиге Наций

Имена Хендри Крюзена и Вилберта Сюрвейна малоизвестны за пределами Нидерландов, и даже многие голландские фанаты о них не слышали, однако Рональд Куман – нынешний тренер "апельсиновых" – помнит их и х значение для футбола в Нидерландах. Однажды Ринус Михелс взял этих футболистов на Евро-1988, чтобы те положительно влияли на атмосферу в раздевалке. Этот ход стал одной из причиной того, что "летучие голландцы" вернулись домой из ФРГ с золотыми медалями (интересно, что в финале была разбита сборная СССР, которой Нидерланды проиграли свою очную встречу на групповом этапе), а самим Крюзену и Сюрвейну даже не пришлось касаться мяча на футбольном поле. Сам Куман, который был основным центральным защитником "заводных апельсинов" на Евро-88, очень любит вспоминать эту историю сейчас. Оснований для этого достаточно много – Нидерланды пропустили 2 последних больших турнира, а при Кумане их авторитет на вершине европейского футбола растет. Сейчас голландцы претендуют на победу в Лиге Наций. До завоевания этого трофея – пока не совсем понятно, насколько он престижный – осталось всего 2 игры, одна из которых состоится уже сегодня. "Летучим голландцам" предстоит сразится с англичанами Гарета Саутгейта. В случае победы их уже ждет Португалия с Криштиану Роналду.

Вернемся к Куману. В свои 56 лет он уже успел попробовать на вкус самый разный тренерский опыт – от довольно успешного до "такого себе", смог многому научится и, конечно, понимает, что одним из важнейших факторов успеха является атмосфера в команде. Приход Кумана в сборную Голландии ожидался еще после Чемпионата Мира 2014 года и триумфального третьего места во главе с Ван Гаалом. Однако решение было отложено в сторону, в следствии чего нидерландская машина начала сыпаться на глазах. Некоторые звезды "заводных апельсинов" довольно резво проявляли себя на клубном уровне, но их выступления в сборной выглядели довольно удручающими. Все это подавалось под соусом негативных заголовков местных газет, а также сменой поколений. В подобной ситуации Куману нужно было сделать то, что в свое время удалось сделать Зидану во главе мадридского "Реала" – вернуть улыбки на лица футболистов и выбить из головы любые проявления негативной мысли.

Куман – довольно уникальный человек. Он играл за "Аякс", ПСВ и "Фейенорд" (три противоположные силы в чемпионате Голландии), а потом еще и управлял ими тремя в качестве тренера (небезуспешно, кстати). Связь со всеми грандами нидерландского футбола – это очень хороший опыт в плане изучения голландского футбола изнутри и изучения всех его подводных камней, который могут влиять на сборную. Ко всему этому примешивается богатый международный опыт – Куман тренировал в Англии и Испании, и известен тем, что смог построить из "Саутгемтона" "седьмую силу" (когда-то) АПЛ. Возможно, именно поэтому самым первым решением Кумана в сборной стало назначение Вирджила Ван Дейка капитаном. Во-первых, эта "парочка" уже работала вместе в составе "святых" и хорошо понимает друг друга. Во-вторых, Ван Дейк – такой же центральный защитник, каким был Куман. Более того, они даже начинали свои карьеры в одном и том же клубе – "Гронингене". Мощный тандем капитана и тренера – первое условие, чтобы поставить хорошую атмосферу в раздевалке.

Чтобы восстановить дружескую атмосферу в коллективе, тренерский штаб решил переместить тренировочный лагерь сборной из города Нордвейк на побережье в лесистую общину Зейст. Куман знал, что делал, ведь именно здесь он тренировался в детстве и позиционирует эту местность как центр голландского футбола. "Игрокам здесь очень нравится. Он проводят больше времени, играя в игры и развлекаясь", – рассказывал главный тренер в интервью европейским изданиям. Словно удивительная случайность, рядом с перестановками в сборной начал перестраиваться и весь нидерландский футбол. Точнее, в него вошли новые личности из "Аякса", который, скорее всего, будут определять игру сборной в ближайшие 10, а может и больше, лет – Маттейс Де Лигт, Френки Де Йонг и Донни Ван де Бек. Благодаря им уже сейчас "заводные апельсины" выглядят более динамично и живо. Внезапно блеклый оранжевый цвет голландской машины снова стал ярким, а под влиянием хорошей атмосферы преобразилась игра остальных членов команды.

Интересно, что теперь в атакующей линии команды играют, казалось, такие несовместимые между собой футболисты, как Депай, Промес и Бабель. Особенно выделяется Мемфис Депай, который в предыдущие годы находился под огромным давлением после провала в "Манчестер Юнайтед", считаясь одним из главным талантов нидерландского футбола на рубеже 00-ых и 10-ых, но смог перезагрузится в "Лионе" и чувствует себя уверенно, ведь знает, что главный тренер в него верит. Если проводить параллели с сегодняшним матчем, то можно заметить, что Голландия Кумана и Англия Саутгейта чем-то похожи. Обе команды критиковались за неудачные результаты (в случае с Англией это длится, кажется, с середины прошлого века), но теперь болельщики искренне поддерживают эти коллективы благодаря тому, что тренеры смогли наладить ситуацию внутри. Да, о совершенстве говорить не приходится, а вот о финале Лиги Наций очень даже. Посмотрим, кто выйдет победителем сегодня.

Игорь Малиенко | soccernews.ru