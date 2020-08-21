Куман намерен изменить позиции Де Йонга и Гризманна в "Барселоне"

Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился соображениями об использовании на поле полузащитника Френки Де Йонга и нападающего Антуана Гризманна.

"Я хочу использовать Де Йонга так же, как и в сборной. Если ты вкладываешь много денег в молодого игрока, то должен ставить его на родной позиции. То же самое касается и Гризманна. Он не вингер. Антуан должен играть там, где привык, там, где его качества раскроются в полном объёме", - сказал Куман.

Прошлым летом "Барса" купила голландца за 75 миллионов евро, а француза - за 120 миллионов.

В "Аяксе" Де Йонг играл в опорной зоне и выступал разыгрывающим хавбеком, а Гризманн в "Атлетико" был одним из двух центральных форвардов.

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