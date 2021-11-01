Куман намерен получить неустойку от "Барселоны" в полном объёме

Фото твиттер Рональда Кумана

Бывший наставник "Барселоны" Рональд Куман не готов к компромиссам с каталонским клубом в вопросе компенсации за увольнение.

По информации Mundo Deportivo, голландский специалист требует выплатить неустойку в полном объёме. Речь идёт о 12 миллионах евро.

Руководство "сине-гранатовых" рассчитывало, что тренер согласится на 7-8 миллионов, однако тот ответил отказом на поступившее предложение.

Куман возглавлял "Барсу" с августа 2020 по октябрь 2021 года. Сейчас команда идёт на 9-м месте в Ла Лиге.

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