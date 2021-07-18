Куман назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман выразил мнение, что главным фаворитом в борьбе за "Золотой мяч" является нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

"Месси крайне важен для "Барселоны". Он является образцовым капитаном команды. Лионель очень хотел выиграть Кубок Америки. Он лучший в мире и привык побеждать. Я считаю его главным фаворитом в борьбе за "Золотой мяч", – приводит слова Кумана Marca.

Напомним, что контракт 34-летнего Месси с "Барселоной" истек в конце июня. С тех пор каталонский клуб пока не может подписать с форвардом новое соглашение из-за финансовых ограничений Ла Лиги.

Не пропустите: Месси побил рекорд Роналду в Instagram. | http://soccernews.ru