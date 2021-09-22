Куман назвал главную проблему "Барселоны" после ухода Месси

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Куман назвал главную проблему "Барселоны" после ухода Месси

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказался о бывшем нападающем клуба Лионеле Месси, который летом перешел в ПСЖ.

"Месси заслонил собой все в "Барселоне". Его уровень игры и эффективность позволяли закрывать все проблемы команды. Вокруг него были классные футболисты, но Лео играл решающую роль. На его фоне другие выглядят хуже. Это не критика, а реальное состояние вещей. Наблюдать за Месси каждый день было наслаждением. Он действовал очень эффективно, не делал лишних движений", - цитирует Кумана Voetbal International.

Напомним, что "Барселона" была вынуждена расстаться с 34-летним Месси из-за финансовых проблем.

Не пропустите: Названа причина замены Месси в матче с "Лионом". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Полностью с вами солгасен!Эффективность кумовства и уровень коррупции при Лео были на запредельном уровне!Это позволяло закрывать все проблемы руководителей 'на стороне'!Это не клевета , а настоящее пположение дел на тот момент!Смотреть на всё это было и остаётся райским удовольствием!Лео был очень хорош и аккуратен!Хочу напомнить - ВЭБ!

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