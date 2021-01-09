Куман назвал лучшие матчи "Барселоны" в этом сезоне

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Куман назвал лучшие матчи "Барселоны" в этом сезоне

Наставник "Барселоны" Рональд Куман рассказал, какие игры текущего сезона в исполнении своей команды он считает лучшими.

"Это матчи, в которых наша полузащита действовала качественно, что давало хорошую интенсивность в сочетании с движением мяча. Мы были очень хороши в гостевой игре против "Ювентуса" и с "Атлетиком". Команда доминировала и создавала моменты. Мы действовали на своём уровне", - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Матч "Ювентус" - "Барселона" состоялся 28 октября в Турине и завершился победой "сине-гранатовых" со счётом 2:0. Голы забивали Усман Дембеле и Лионель Месси.

Матч "Атлетик" - "Барселона" состоялся 6 января в Бильбао. Каталонцы выиграли со счётом 3:2 благодаря дублю Месси и голу Педри.

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