Куман назвал позицию в "Барселоне", требующую усиления

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Куман назвал позицию в "Барселоне", требующую усиления
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман выразил мнение, что команде необходимо усилить позицию нападающего.

"В некоторых матчах не хватает игрока, который мог бы оказаться на позиции "девятки". Нам нужен нападающий, чтобы забивать больше голов. Впрочем, подобный трансфер зависит от множества условий", - приводит слова Кумана Goal.

После 16 матчей "Барселона", набрав 28 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонцы забили в 16 поединках 30 голов.

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