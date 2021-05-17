Куман назвал причину поражения "Барселоны" в матче с "Сельтой"
Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал поражение каталонского клуба в матче 37-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (1:2).
"Подобное постоянно происходит с нами. Мы доминировали на поле, но сопернику оказалось достаточно один раз дойти до наших ворот. Причем они забили гол ударом издали! Если провести анализ, то станет очевидно, что нам просто не повезло. Нам не хватило сил на решающий отрезок сезона.
Месси показал свой уровень. Надеюсь, что это был его не последний матч на "Камп Ноу", - приводит слова Кумана AS.
"Барселона" потеряла шансы на чемпионский титул и не сможет подняться выше третьего места.
Не пропустите: "Барселона" начала переговоры с Хави. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Голевые феерии ПСЖ и "Лиона", блестящая игра Головина: все результаты 37-го тура чемпионата Франции
-
Гол и голевая передача Головина помогли "Монако" победить "Ренн"
-
Зидан отреагировал на информацию о возможном уходе из "Реала"
-
Провал "Барселоны", победы "Реала" и "Атлетико": все результаты 37-го тура чемпионата Испании
-
"Реал" победил "Атлетик" и остался в чемпионской гонке
Лента новостей
-
Главные новости дня: 16 мая
-
"Шахтер" может купить хавбека сборной Италии
-
Каррера отреагировал на попадание "Спартака" в квалификацию Лиги Чемпионов
-
1
Куман назвал причину поражения "Барселоны" в матче с "Сельтой"
-
Потеря "Баварии" и два новых участника Лиги чемпионов: все результаты 33-го тура чемпионата Германии
-
Голевые феерии ПСЖ и "Лиона", блестящая игра Головина: все результаты 37-го тура чемпионата Франции
-
ПСЖ разгромил "Реймс", "Лилль" потерял очки с "Сент-Этьеном"
-
Гол и голевая передача Головина помогли "Монако" победить "Ренн"
-
"Милан" не смог победить "Кальяри" в матче Серии А
-
"Вольфсбург" сыграл вничью с "РБ Лейпциг" и вышел в Лигу Чемпионов
-
Зидан отреагировал на информацию о возможном уходе из "Реала"
-
"Эвертон" проиграл "Шеффилд Юнайтед", но остался в гонке за еврокубки
-
Сборная Аргентины объявила заявку на июньские матчи отбора ЧМ-2022
-
Карпин рассказал о возможных изменениях в составе "Ростова" летом
-
Дзюба высказался о своем интимном видео
-
2
"Барселона" потеряла шансы на чемпионский титул
-
Провал "Барселоны", победы "Реала" и "Атлетико": все результаты 37-го тура чемпионата Испании
-
"Реал" победил "Атлетик" и остался в чемпионской гонке
-
5
"Барселона" дома проиграла "Сельте"
-
2
"Атлетико" одержал невероятную победу над "Осасуной" и остался лидером Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14