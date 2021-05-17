Куман назвал причину поражения "Барселоны" в матче с "Сельтой"

Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал поражение каталонского клуба в матче 37-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (1:2).

"Подобное постоянно происходит с нами. Мы доминировали на поле, но сопернику оказалось достаточно один раз дойти до наших ворот. Причем они забили гол ударом издали! Если провести анализ, то станет очевидно, что нам просто не повезло. Нам не хватило сил на решающий отрезок сезона.

Месси показал свой уровень. Надеюсь, что это был его не последний матч на "Камп Ноу", - приводит слова Кумана AS.

"Барселона" потеряла шансы на чемпионский титул и не сможет подняться выше третьего места.

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