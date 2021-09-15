Куман назвал причину провала "Барселоны" в матче с "Баварией"

Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией" (0:3).

"У меня в распоряжении были лишь три форварда. Что касается тактики, то в определенный момент мы контролировали ход матча. Я не жалуюсь на отношение игроков к делу, но есть разница в качестве. У нас много молодых футболистов, которые прибавят через 2-3 года. Нам необходимо дождаться, когда в строй вернутся травмированные", - приводит слова Кумана Marca.

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" на выезде сыграет с португальской "Бенфикой". Матч состоится 29 сентября.

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