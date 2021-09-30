Куман назвал причину провала "Барселоны" в матче с "Бенфикой"
Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой" (0:3).
"Подобный результат очень сложно принять. Счет не отражает происходящего на поле. Мы хорошо играли до второго пропущенного мяча. У "Барселоны" были хорошие моменты. Мне кажется, что мы могли лучше сыграть в обороне при первом и втором голах. Сейчас многие команды превосходят нас в физическом плане. Все знают, в чем наша проблема. Нельзя оценивать нашу команду с "Барселоной" прежних лет. Я чувствую поддержку со стороны игроков, а насчет руководства - не знаю", - приводит слова Кумана Marca.
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