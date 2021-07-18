Куман назвал свои ожидания от нового сезона "Барселоны"

Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

"Я жду многого от предстоящего сезона. Надеюсь, что мы выступим лучше, чем в предыдущем, но это зависит от команды. Клуб работает над многим, а наши цели остаются максимальными. "Барселона" всегда стремится играть красиво", - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне "Барселона" заняла третье место в чемпионате Испании и вылетела в 1/8 финала Лиги Чемпионов, но при этом выиграла Кубок Испании.

В летнее трансферное окно каталонский клуб усилился защитниками Эмерсоном ("Бетис") и Эриком Гарсией ("Манчестер Сити"), нападающими Мемфисом Депаем ("Лион") и Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"). При этом клуб покинули защитники Хуниор Фирпо ("Лидс"), Жан-Клер Тодибо ("Ницца") и Хуан Миранда ("Бетис"), полузащитники Карлес Аленья ("Хетафе"), Матеус Фернандес и Мончу (оба - свободные агенты) и форвард Франсишку Тринкау ("Вулверхэмптон"). Кроме того, у "Барселоны" истек контракт с нападающим Лионелем Месси, но клуб намерен подписать новое соглашение.

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