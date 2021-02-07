Куман не готов рисковать здоровьем Фати

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Куман не готов рисковать здоровьем ФатиФорварду "Барселоны" Ансу Фати потребуется новая операция. Таким образом, сроки восстановления игрока сместились на неопределенное время. Есть вероятность, что в этом сезоне нападающий уже не сыграет.

Главный тренер каталонцев Рональд Куман готов ждать игрока столько, сколько потребуется, сообщает El Mundo Deportivo.

"Я не тот человек, который может говорить о сроках выздоровлении Ансу. Необходимо проявить терпение и поберечь его и без того хрупкое здоровье. Если будут новости, то мы сообщим об этом СМИ.

Самое главное сейчас, что с каждым днем его возвращение на поле ближе. У него впереди прекрасно будущее в карьере. Сейчаст лучше лишний раз перестраховаться", - заявил специалист.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заверял, что до конца будет рассчитывать на Фати при составлении итоговой заявки на чемпионат Европы-2020.

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