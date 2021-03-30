Куман не хочет, чтобы Агуэро перешел в "Барселону"

Фото: Твиттер @RonaldKoeman

Боссы "Барселоны" хотят заполучить форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро после окончания сезона, который станет для аргентинца последнем в составе "горожан". Но не все в клубе рады такой перспективе, например главный тренер команды Роналд Куман выступает категорически против этого перехода.

Как сообщает Diario Sport, нидерландский специалист по прежнему не видит Агуэро в команде. Вместо него Куман хочет взять более молодого Мемфиса Депая из "Лиона", который тоже в конце сезона может достаться бесплатно.

По мнению наставника, Депай сможет лучше и быстрее адаптируется к системе игры "Барселоны". Более того, 25-летнего нападающего можно использовать на разных позициях.