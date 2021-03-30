Куман не хочет, чтобы Агуэро перешел в "Барселону"

Теги рональд кумансерхио агуэробарселонатрансферы

Куман не хочет, чтобы Агуэро перешел в "Барселону"Фото: Твиттер @RonaldKoeman 
Боссы "Барселоны" хотят заполучить форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро после окончания сезона, который станет для аргентинца последнем в составе "горожан". Но не все в клубе рады такой перспективе, например главный тренер команды Роналд Куман выступает категорически против этого перехода.

Как сообщает Diario Sport, нидерландский специалист по прежнему не видит Агуэро в команде. Вместо него Куман хочет взять более молодого Мемфиса Депая из "Лиона", который тоже в конце сезона может достаться бесплатно.

По мнению наставника, Депай сможет лучше и быстрее адаптируется к системе игры "Барселоны". Более того, 25-летнего нападающего можно использовать на разных позициях.

Читать также: Агуэро планирует играть на высшем уровне еще 2 года | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Марио Фернандес и Джикия держали друг друга в моменте с пропущенным голом (фото)

Марио Фернандес и Джикия держали друг друга в моменте с пропущенным голом (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов