Куман не поможет "Барселоне" в матче с "Атлетико"
Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не сможет руководить командой в матче 8-го тура чемпионата Испании с "Атлетико", сообщает AS.
По сведениям источника, каталонский клуб не стал обжаловать двухматчевую дисквалификацию голландского специалиста. Напомним, что Куман был наказан за свое поведение в матче с "Кадисом" (0:0). Из-за дисквалификации тренер не руководил "Барселоной" в поединке 7-го тура с "Леванте" (3:0).
Матч "Атлетико" - "Барселона" состоится 2 октября. Начало встречи – в 22:00 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14