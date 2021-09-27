Куман не поможет "Барселоне" в матче с "Атлетико"

Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не сможет руководить командой в матче 8-го тура чемпионата Испании с "Атлетико", сообщает AS.

По сведениям источника, каталонский клуб не стал обжаловать двухматчевую дисквалификацию голландского специалиста. Напомним, что Куман был наказан за свое поведение в матче с "Кадисом" (0:0). Из-за дисквалификации тренер не руководил "Барселоной" в поединке 7-го тура с "Леванте" (3:0).

Матч "Атлетико" - "Барселона" состоится 2 октября. Начало встречи – в 22:00 мск.

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