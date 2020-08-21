Куман не рассчитывает на трёх основных игроков "Барселоны"
Новый наставник "Барселоны" Рональд Куман затеял чистку состава, которая коснётся в том числе игроков основы.
По информации AS, голландскому тренеру не нужны левый защитник Жорди Альба, хавбек Серхио Бускетс и форвард Луис Суарес.
А вот Жерар Пике входит в планы Кумана. Он считает испанца ключевой частью обороны "сине-гранатовых".
Напомним, что под вопросом также будущее в "Барсе" её капитана Лионеля Месси, который задумался об уходе после неудачного сезона.
Не пропустите: Куман намерен изменить позиции Де Йонга и Гризманна в "Барселоне". | http://soccernews.ru
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