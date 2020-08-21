Куман не рассчитывает на трёх основных игроков "Барселоны"

Теги барселонарональд куманжерар пикелуис суарессерхио бускетсжорди альба

Куман не рассчитывает на трёх основных игроков "Барселоны"

Новый наставник "Барселоны" Рональд Куман затеял чистку состава, которая коснётся в том числе игроков основы.

По информации AS, голландскому тренеру не нужны левый защитник Жорди Альба, хавбек Серхио Бускетс и форвард Луис Суарес.

А вот Жерар Пике входит в планы Кумана. Он считает испанца ключевой частью обороны "сине-гранатовых".

Напомним, что под вопросом также будущее в "Барсе" её капитана Лионеля Месси, который задумался об уходе после неудачного сезона.

Не пропустите: Куман намерен изменить позиции Де Йонга и Гризманна в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин не нужен "Роме"

Кокорин не нужен "Роме"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов