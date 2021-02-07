Куман не теряет надежду догнать "Атлетико"

Наставник "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал ход чемпионской гонки в Ла Лиге.

"Надежда есть всегда. У "Атлетико" большой отрыв в очках и игра в запасе. Мы должны продолжать побеждать, но это крайне трудно.

Надеемся на успех, поскольку мы прибавили во многих аспектах", – приводит слова Кумана Marca.