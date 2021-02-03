Куман: "Не уверен, что Месси останется в "Барселоне"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о будущем капитана команды Лионеля Месси.

"Не уверен, что он останется. Да, я надеюсь, что останется, так как он по-прежнему прекрасный футболист и все еще приносит победы клубу. Мне нравится его тренировать. Видеть его качества на тренировках каждый день - это невероятно.

Он прибыл в "Барселону" маленьким ребенком. Я все еще не могу представить его в футболке другого клуба", - приводит слова Кумана Marca.

Напомним, что контракт аргентинца с "Барсой" истекает грядущим летом.

Читайте также: Месси принес "Барселоне" более 600 миллионов евро с 2017 года. | http://soccernews.ru