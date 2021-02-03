Куман: "Не уверен, что Месси останется в "Барселоне"
Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о будущем капитана команды Лионеля Месси.
"Не уверен, что он останется. Да, я надеюсь, что останется, так как он по-прежнему прекрасный футболист и все еще приносит победы клубу. Мне нравится его тренировать. Видеть его качества на тренировках каждый день - это невероятно.
Он прибыл в "Барселону" маленьким ребенком. Я все еще не могу представить его в футболке другого клуба", - приводит слова Кумана Marca.
Напомним, что контракт аргентинца с "Барсой" истекает грядущим летом.
Читайте также: Месси принес "Барселоне" более 600 миллионов евро с 2017 года. | http://soccernews.ru
главное
-
УЕФА выбрал ключевых игроков сборной России в преддверии Евро-2020
-
"Локомотив" и еще несколько клубов РПЛ готовы побороться за игрока сборной Беларуси
-
Кокорин рискует пропустить матч с "Интером"
-
Месси - лучший футболист десятилетия в Южной Америке по версии IFFHS
-
"Ливерпуль" официально представил Кабака
Лента новостей
-
Опубликован календарь матчей 1/8 финала Кубка России
-
Девушка Роналду показала, как сын португальца отпраздновал гол Криштиану
-
Джон Терри может возглавить английский клуб
-
Сборная Украины опубликовала полный календарь матчей в 2021 году
-
"Ростов" подписал форварда "Локомотива"
-
Коваленко не попал в заявку "Аталанты" в Лиге Чемпионов
-
УЕФА выбрал ключевых игроков сборной России в преддверии Евро-2020
-
Брат Погба призвал "Манчестер Юнайтед" продать Поля
-
ЦСКА обыграл испанский клуб в товарищеском матче
-
Куман: "Не уверен, что Месси останется в "Барселоне"
-
"Локомотив" и еще несколько клубов РПЛ готовы побороться за игрока сборной Беларуси
-
"Манчестер Юнайтед" усилит охрану дома Мартиаля после угроз семье футболиста
-
ЦСКА теряет Дивеева
-
Максименко прокомментировал слухи об интересе "Вест Хэма"
-
Кокорин рискует пропустить матч с "Интером"
-
В "Химках" прокомментировали будущее арендованного у "Спартака" Мирзова
-
Рибери может перейти в клуб Берлускони
-
Защитник тульского "Арсенала" вошел в тренерский штаб клуба
-
Фелиш заболел коронавирусом
-
Максименко составил топ-5 вратарей мира
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14