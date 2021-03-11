Куман не заинтересован в переходе Агуэро. Тренеру нужен другой форвард

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Куман не заинтересован в переходе Агуэро. Тренеру нужен другой форвард

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман хочет, чтобы каталонский клуб подписал голландского нападающего "Лион" Мемфиса Депая, а не аргентинского форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, Куман знаком с Депаем по работе в сборной Нидерландов, поэтому предпочитает его аргентинцу. При этом на трансфере Агуэро настаивает новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта.

В нынешнем сезоне 32-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" 12 матчей и забил два гола. На счету 27-летнего Депая 15 забитых мячей и восемь голевых передач в 29 поединках.

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