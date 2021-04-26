Куман недоволен календарём "Барселоны"

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Куман недоволен календарём "Барселоны"

Фото Football Espana

Наставник "Барселоны" Рональд Куман выразил негодование в связи с графиком своей команды в текущем сезоне.

"Сине-гранатовые" уже провели 48 матчей во всех турнирах, впереди ещё 6 игр.

"У нас слишком много матчей - с разъездами, с дополнительным временем, особенно в Кубке. Мы тратим массу энергии и ведём борьбу за титул, уставая больше ментально, чем физически. Понимаю важность доходов от телевидения, но календарь топ-клубов нуждается в обсуждении", - цитирует Кумана Goal.com.

"Барса" идет на третьем месте в Примере, но в случае победы в перенесённом матче с "Гранадой" возглавит таблицу. Из Лиги Чемпионов команда вылетела в 1/8 финала, а неделю назад выиграла Кубок Испании.

Не пропустите: Куман высказался о своем будущем в "Барселоне". | http://soccernews.ru
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