Куман недоволен календарём "Барселоны"
Фото Football Espana
Наставник "Барселоны" Рональд Куман выразил негодование в связи с графиком своей команды в текущем сезоне.
"Сине-гранатовые" уже провели 48 матчей во всех турнирах, впереди ещё 6 игр.
"У нас слишком много матчей - с разъездами, с дополнительным временем, особенно в Кубке. Мы тратим массу энергии и ведём борьбу за титул, уставая больше ментально, чем физически. Понимаю важность доходов от телевидения, но календарь топ-клубов нуждается в обсуждении", - цитирует Кумана Goal.com.
"Барса" идет на третьем месте в Примере, но в случае победы в перенесённом матче с "Гранадой" возглавит таблицу. Из Лиги Чемпионов команда вылетела в 1/8 финала, а неделю назад выиграла Кубок Испании.
Не пропустите: Куман высказался о своем будущем в "Барселоне". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барса" показала чемпионский стиль в игре с "Вильярреалом": разрыв в первом тайме, эффективность Гризманна, осечки конкурентов как помощь
-
"Спартак" спровоцировал громкий скандал после дерби с ЦСКА
-
Главные новости дня: 25 апреля
-
Провал "Баварии", осечка "Айнтрахта" и важные победы "РБ Лейпциг" и "Боруссии": все результаты 31-го тура Бундеслиги
-
Триумф "Зенита" и "Локомотива", осечка "Рубина" и победа "Спартака" в дерби: все результаты 27-го тура РПЛ
Лента новостей
-
Губерниев прокомментировал скандал между "Спартаком" и ЦСКА
-
Фанаты "Ювентуса" в ярости из-за промаха Роналду в матче с "Фиорентиной"
-
Озил потроллил "Тоттенхэм" после поражения в финале Кубка английской лиги
-
"Барса" показала чемпионский стиль в игре с "Вильярреалом": разрыв в первом тайме, эффективность Гризманна, осечки конкурентов как помощь
-
Уткин сравнил старт карьеры Гончаренко в "Краснодаре" и Олича в ЦСКА
-
Куман недоволен календарём "Барселоны"
-
"Спартак" теряет Кутепова: назван диагноз
-
Зинченко опубликовал фото с Кубком английской лиги
-
Федун рассказал, за кого будет болеть в матче "Зенит" - "Локомотив"
-
"РБ Лейпциг" увеличил размер компенсации за Нагельсманна
-
"Спартак" спровоцировал громкий скандал после дерби с ЦСКА
-
Пирло оценил результаты "Ювентуса" в этом сезоне
-
ПСЖ и "Монако" узнали соперников по 1/2 финала Кубка Франции
-
Определились все участники следующей Лиги Чемпионов от чемпионата Испании
-
Акинфеев взял на себя ответственность за поражение от "Спартака"
-
"Рейнджерс" выбили из Кубка Шотландии благодаря ассисту вратаря на 122-й минуте
-
Главные новости дня: 25 апреля
-
Феерия в Лионе, триумф ПСЖ и дежурная победа "Монако": все результаты 34-го тура Лиги 1
-
Провал "Баварии", осечка "Айнтрахта" и важные победы "РБ Лейпциг" и "Боруссии": все результаты 31-го тура Бундеслиги
-
Триумф "Зенита" и "Локомотива", осечка "Рубина" и победа "Спартака" в дерби: все результаты 27-го тура РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14