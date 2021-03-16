Куман недоволен судейством в матче с "Уэской"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о работе бригады арбитров в игре 27-го тура Примеры против "Уэски".

Голландский тренер остался недоволен решением главного судьи Адриана Веги назначить пенальти в ворота "сине-гранатовых".

"В ситуацию должен был вмешаться VAR. Это не пенальти. Назначение 11-метрового создало нам дополнительные проблемы. Если посмотреть повтор, то видно, что тер Штеген не касается нападающего. Назначать такой пенальти - это безумие. Арбитр может ошибиться, но VAR должен был его исправить", - считает Куман.

"Барса" в итоге разгромила "Уэску" со счётом 4:1.

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