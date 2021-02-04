Куман недоволен заявлениями игроков ПСЖ о Месси

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Куман недоволен заявлениями игроков ПСЖ о Месси

Наставник "Барселоны" Рональд Куман рассказал о своём отношении к тому, что футболисты ПСЖ в последнее время начали активно комментировать возможный переход в парижский клуб капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси.

"Расцениваю это, как проявление неуважения к "Барсе". Считаю, что неправильно говорить такое. Это нечестно. Вообще-то Месси выступает за нашу команду. К тому же нам играть с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов", - приводит слова Кумана Goal.com.

Напомним, что ближайшим летом 33-летний Месси станет свободным агентом, если "блауграна" в ближайшие месяцы не убедит его продлить контракт.

Комментарии о возможном переходе аргентинца в ПСЖ давали Маурисио Почеттино, Анхель Ди Мария и Неймар.

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