Куман: "Несерьезно дважды за матч не забивать пенальти если ты играешь за "Барселону""

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказался о результате матча с "Корнельей" (2:0) в Кубка Испании и об игре в целом.

Каталонцы смогли победить клуб третьей испанской лиги только в дополнительное время, попутно не забив два пенальти — вратарь Рамон Хуан отбил удары Миралема Пьянича и Усмана Дембеле.



"Не могу понять этого. У нас есть игроки, которые могут забивать с пенальти. Не знаю, в чем проблема. Игроки "Барселоны" не должны так бить одиннадцатиметровые. Это несерьезно", — цитирует Кумана Sport.es.



Напомним, что "Барселона" не может забить уже 4 пенальти в основное время. Кроме матча с "Корнельей", с "точки" промахивались Месси в 14 туре с "Валенсией" и Брейтуэйт в матче 16 тура против "Эйбара".



Читать также: "Барселона" не намерена платить компенсацию Сетьену. По мнению клуба, тренер не оправдал ожиданий | http://soccernews.ru