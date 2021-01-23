Куман: "Несерьезно дважды за матч не забивать пенальти если ты играешь за "Барселону""

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Куман: "Несерьезно дважды за матч не забивать пенальти если ты играешь за "Барселону""Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказался о результате матча с "Корнельей" (2:0) в Кубка Испании и об игре в целом.

Каталонцы смогли победить клуб третьей испанской лиги только в дополнительное время, попутно не забив два пенальти — вратарь Рамон Хуан отбил удары Миралема Пьянича и Усмана Дембеле.

"Не могу понять этого. У нас есть игроки, которые могут забивать с пенальти. Не знаю, в чем проблема. Игроки "Барселоны" не должны так бить одиннадцатиметровые. Это несерьезно", — цитирует Кумана Sport.es.

Напомним, что "Барселона" не может забить уже 4 пенальти в основное время. Кроме матча с "Корнельей", с "точки" промахивались Месси в 14 туре с "Валенсией" и Брейтуэйт в матче 16 тура против "Эйбара".

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