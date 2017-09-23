Куман: "Ньяссе добавляет в нашу игру больше агрессии"

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Куман: "Ньяссе добавляет в нашу игру больше агрессии"

Наставник "Эвертона" Рональд Куман после матча против "Борнмута" (2:1) отметил игру нападающего Умара Ньяссе.

"Ньяссе добавляет в нашу игру больше агрессии. Во втором тайме нам нужен был еще один форвард, который прессинговал бы чуть лучше, чем мы делали до этого. Надо отдать должное Ньяссе. Если получаешь шанс, нужно им воспользоваться. Ньяссе сделал это и в среду, и сегодня" - приводит слова Кумана ВВС.

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