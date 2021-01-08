Куман о Месси: "Он победитель"
Наставник "Барселоны" Роналд Куман поделился мнением о результатах клуба и игре Лионеля Месси.
"Сейчас нам нужно бороться в каждом матче, нельзя терять очки. Текущий лидер Ла Лиги очень силен. "Атлетико" отлично играет в атаке и побеждает в важных матчах.
Месси победитель. Он, как и я, злится когда команда плохо играет. Но после возвращения из Аргентины он выдает максимум. Как на тренировках, так и в игре. Он нам очень помог в последнем матче. Но даже Месси не может постоянно забивать по 3 гола", — цитирует Кумана Mundo Deportivo.
Напомним, "Барселона" занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Атлетико" на 7 очков.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18