Куман о Месси: "Он победитель"

Наставник "Барселоны" Роналд Куман поделился мнением о результатах клуба и игре Лионеля Месси.

"Сейчас нам нужно бороться в каждом матче, нельзя терять очки. Текущий лидер Ла Лиги очень силен. "Атлетико" отлично играет в атаке и побеждает в важных матчах.

Месси победитель. Он, как и я, злится когда команда плохо играет. Но после возвращения из Аргентины он выдает максимум. Как на тренировках, так и в игре. Он нам очень помог в последнем матче. Но даже Месси не может постоянно забивать по 3 гола", — цитирует Кумана Mundo Deportivo.