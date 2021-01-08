Куман о Месси: "Он победитель"

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Куман о Месси: "Он победитель"Наставник "Барселоны" Роналд Куман поделился мнением о результатах клуба и игре Лионеля Месси.

"Сейчас нам нужно бороться в каждом матче, нельзя терять очки. Текущий лидер Ла Лиги очень силен. "Атлетико" отлично играет в атаке и побеждает в важных матчах. 

Месси победитель. Он, как и я, злится когда команда плохо играет. Но после возвращения из Аргентины он выдает максимум. Как на тренировках, так и в игре. Он нам очень помог в последнем матче. Но даже Месси не может постоянно забивать по 3 гола", — цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Атлетико" на 7 очков.

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