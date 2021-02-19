Куман обратился к игрокам "Барселоны" с мотивационной речью

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Куман обратился к игрокам "Барселоны" с мотивационной речью

Наставник "Барселоны" Рональд Куман попытался подбодрить футболистов своей команды перед сегодняшней утренней тренировкой.

"Мы всё ещё способны делать великие вещи в этом году, но сейчас главное - перевернуть страницу, смотреть вперёд и прогрессировать", - цитирует AS слова Кумана, адресованные игрокам "сине-гранатовых".

Напомним, что во вторник "Барса" дома была разгромлена ПСЖ со счётом 1:4 в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В Примере каталонская команда идёт на третьем месте. Ближайший соперник - "Кадис". Матч состоится в воскресенье в 16:00 мск.

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