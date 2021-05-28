Куман обратился в больницу: названа причина

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Куман обратился в больницу: названа причина

Фото инстаграм Рональда Кумана

У наставника "Барселоны" Рональда Кумана возникли проблемы со здоровьем, сообщает Fox Sports.

По информации источника, 58-летний специалист обратился в больницу из-за тревожного расстройства.

Сообщается, что голландского тренера обследовали в клинике, его самочувствие уже улучшилось.

Напомним, что Куман находится на грани увольнения из "Барсы", которую он возглавил в августе 2020 года.

Стоит отметить, что потенциальная отставка принесёт рулевому "сине-гранатовых" 13 миллионов евро.

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