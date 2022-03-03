Куман обвинил Лапорту в своём увольнении из "Барселоны"

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Куман обвинил Лапорту в своём увольнении из "Барселоны"

Фото твиттер Рональда Кумана

Бывший наставник "Барселоны" Рональд Куман порассуждал о своём уходе из "блауграны".

"Я не был тренером Лапорты. Сразу же после выборов я почувствовал, что между нами нет связи. Мне не хватало поддержки от руководства.

Деньги были не важны. Я действительно хотел добиться успеха с "Барсой" и делал для этого всё возможное. Но Лапорта хотел избавиться от меня, потому что моё назначение было не его решением", - цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, что голландец возглавлял "сине-гранатовых" с августа 2020 по октябрь 2021 года. Его приглашал бывший президент клуба Жозеп Бартомеу.

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