Куман обвинил Пуча в сливе информации

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Куман обвинил Пуча в сливе информацииМежду главным тренером "Барселоны" Роналдом Куманом и хавбеком Рикардом Пучем случился конфликт несколько месяцев назад, сообщает El País.

В раздевалке, в присутствии всех остальных игроков, Куман сказал 21-летнему футболисту: "Ты информатор". Имея в виду, что информация в СМИ сливает именно Пуч.

Еще в сентябре появилась информация о деталях беседы Кумана и Пуча. В ходе которой, тренер заявил полузащитнику, что система игры, которую хочет ставить голландец не подходит молодому игроку. И как следствие, на него не будут рассчитывать в дальнейшем.

Часть игроков "Барсы" похвалила такое поведение Кумана, другие выразили удивление, что тренер не отреагировал на схожий случай с Луисом Суаресом. Тогда СМИ стали известны детали их телефонного разговора. 

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Что делают со стукачами в таких случаях?Давай,Лео - возьми нагган.

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