Куман объяснил, почему променял сборную Нидерландов на "Барселону"

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Куман объяснил, почему променял сборную Нидерландов на "Барселону"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман аргументировал свой уход из сборной Нидерландов в каталонский клуб прошлым летом.

"Барса" звала меня ещё в январе, но я не мог покинуть сборную за три-четыре месяца до Евро-2020. Потом пришла пандемия, произошёл сердечный приступ, и я по-другому стал смотреть на вещи. Я должен был осуществить свою мечту - тренировать "Барселону". Когда Бартомеу снова позвонил мне, я сразу согласился. Мне 57. Это была ситуация из категории сейчас или никогда", - приводит слова голландца Mundo Deportivo.

Куман заключил с "сине-гранатовыми" контракт до июня 2022 года.

В текущем розыгрыше Примеры "Барса" занимает пятое место, набрав 24 очка в 14 турах.

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